Censo de viviendas afectadas en la Huasteca crece 149%

En un día de trabajo, la Secretaría del Bienestar, progresó de manera importante en la elaboración del censo del Programa Emergencia Social o Natural de viviendas afectadas por las lluvias torrenciales en la región Huasteca de San Luis Potosí.

El informe diario de la dependencia federal, describió que hasta el 14 de septiembre el acumulado de hogares censados ascendía a mil lugares, ahora con corte al 15 de septiembre incrementó a 2 mil 493 casas.

Es decir, en 24 horas de recorrido de los servidores de la nación aumentó a 1,193 espacios censados, equivalente a un aumento del 149 por ciento.

De las cinco entidades que resultaron impactadas por el fenómeno meteorológico, San Luis Potosí sigue posicionándose como la tercera con más hogares censados, el primer lugar es Veracruz con 17 mil 120.

En entrevista, Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales del Bienestar, explicó que, en los trabajos de recopilación de información participan más de 300 servidores de la nación de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Nuevo León.

A su vez, el informe de la Secretaría de Educación Pública (SEP), precisó que hasta hoy 16 de septiembre hay dos escuelas con suspensión de actividades, cuya matrícula afectada es de 100 escolares.