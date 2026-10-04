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Cierra el mes con 7 asesinatos: FGE

No se ha tipificado la muerte violenta de María de Jesús Vázquez

Por Rubén Pacheco

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Cierra el mes con 7 asesinatos: FGE
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      La incidencia delictiva del mes pasado vinculada con asesinatos en el estado de San Luis Potosí, concluyó con el registro de siete víctimas, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Refirió que cinco carpetas de investigación corresponden a homicidio doloso y dos feminicidios, según la clasificación establecida por el agente del Ministerio Público responsable.

      Precisó que la muerte de María Isabel de 35 años con ficha de búsqueda desde el 21 de septiembre y quien fue encontrada con huellas de violencia en la localidad de Puente Prieto del municipio de Rioverde, ingresó a las cifras como crimen de género.

      Lo mismo que el fallecimiento de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 21 de septiembre en la localidad de Santa Catarina, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino, complementó la fiscal general.

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      En tanto, todavía se encuentra en proceso de tipificación penal el asesinato de María de Jesús Vázquez, suegra de Miguel Ángel Rocha Ríos, hombre desaparecido desde el 3 de septiembre y quien fue acribillada a balazos en el municipio de San Ciro de Acosta a manos de sujetos que se movilizaban en motocicleta. 

      "Los fallecimientos violentos que fueron en enfrentamiento, no los consideramos propiamente como homicidio doloso", concluyó García Cázares.

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