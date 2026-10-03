Desmanteló FGR banda dedicada al robo de autotransporte: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Después del cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en dos domicilios de la capital potosina, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estimó que los resultados del operativo permitirán desarticular a la célula delictiva dedicada al robo de autotransporte.

Reconoció que los grupos criminales pretenden aprovechar el incremento de la actividad comercial, la situación geográfica y la accesibilidad por la carretera federal 57 a San Luis Potosí, sin embargo, la intervención policial permitió desmantelar a la agrupación criminal.

Evitó confirmar cuántas personas se detuvieron y si estas provenían de otro estado, dado que el informe policial homologado (IPH) fue elaborado por la entidad de procuración de justicia federal.

"La Policía Federal investigadora ha realizado este aseguramiento, esta detención y a nosotros, a través de esta coordinación, nos han invitado a colaborar", subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que actualmente la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene resguardados dichos inmuebles, como parte de las tareas de colaboración interinstitucional con la federación.

"Que esta detención sirva para darle continuidad a las investigaciones y desarticular totalmente esa célula, en caso de que tuviera más ramificaciones en otro estado", remató.