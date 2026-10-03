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Advierte AMAAC sobre alza en costo de mantenimiento carretero

Señalan que los bancos de materiales se encuentran cada vez más alejados de las obras

Por Redacción

Octubre 03, 2026 02:42 p.m.
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Advierte AMAAC sobre alza en costo de mantenimiento carretero
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      El delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., Christian Doig Alvear, participó durante tres días en la Expo de la Asociación Mexicana del Asfalto AC que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, donde uno de los temas abordados fue el alto costo que está representando adquirir los recursos naturales no renovables que se utilizan para la pavimentación de carreteras.

      "El principal tema que ha acaparado los foros de la Expo AMAAC ha sido el de la conservación de las carreteras federales libres de peaje, es decir, el patrimonio vial nacional. Ha ido tomando relevancia, pues es más costoso el adquirir los recursos naturales no renovables que se utilizan, como los agregados pétreos, gravas, arenas, asfaltos y emulsiones asfálticas", apuntó el empresario potosino.

      Añadió que durante la Expo también se detalló que los bancos de materiales se encuentran cada vez más alejados de las obras lo que hace que el traslado de las distintas capas de la estructura del pavimento se vuelva más costoso.

      Doig Alvear explicó que, en el tema de conservación carretera, el promedio histórico de inversión ha sido de 15 mil millones de pesos, mientras que para 2025 la inversión fue de 50 mil millones de pesos.  

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      "Esa es la importancia de mantener el patrimonio vial nacional, porque cada vez es más costoso mantenerlo a punto, y cada vez existen más vehículos con más carga que demandan de los caminos y sus estructuras un mayor desgaste por lo que la durabilidad de los caminos, carreteras y autopistas deben ahora tener una vida útil mayor", aseveró.

      El delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., destacó que fue un éxito la Expo AMAAC, pues hubo intercambio de ideas entre el gremio, pero sobre todo, también hubo una gran participación de universitarios, con quienes se dialogó y se confrontaron ideas del sector carretero.

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