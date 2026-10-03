Instalan semáforos peatonales electrónicos en Carranza y Uresti

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí colocó un nuevo sistema de señalización electrónica en el cruce de avenida Venustiano Carranza y Uresti, con semáforos horizontales, un tótem auditivo, botones de prioridad y señalética en braille para facilitar el paso de peatones y personas con discapacidad visual o motriz.

El titular de la Dirección de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, explicó que el sistema busca sincronizar los semáforos horizontales con el dispositivo instalado en el cruce y con los semáforos vehiculares, de manera que al activarse la señal peatonal se genere un periodo específico para atravesar la avenida con mayor seguridad.

El cruce también contará con elementos de apoyo para personas con discapacidad, entre ellos guía podotáctil, señalización braille y un sistema auditivo. Además, mediante los botones de prioridad, cualquier peatón podrá solicitar el paso y activar el lapso en el que los vehículos deberán detenerse para permitir el cruce.

Chávez Garza indicó que Carranza y Uresti fue tomado como referencia para replicar este tipo de infraestructura en otros cruces considerados prioritarios, entre ellos el ubicado en Carranza y Muñoz y otro en la zona de la Glorieta Bocanegra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Fallan semáforos en céntricos cruceros Matehuala.- Siguen las fallas en semáforos de diversas calles de la ciudad, ahora el del crucero de Vicente Guerrero y 5 de Mayo lleva varios días descompuesto, apenas repararon el que estaba en el Bo...

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que en este punto se eliminará la vuelta continua para dar prioridad al peatón. Añadió que será necesario realizar un proceso de socialización para que automovilistas y peatones conozcan el funcionamiento de los nuevos dispositivos.