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Buscan proteger empleo de mujeres que denuncien acoso

Una reforma avalada en comisión plantea resguardar la identidad de las víctimas y evitar presiones

Por Pulso Online

Octubre 03, 2026 02:15 p.m.
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Imagen principal ilustrativa; en el recuadro, la sesión de la comisión.

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      Las mujeres que denuncien acoso u hostigamiento sexual en su centro de trabajo contarían con medidas para proteger su identidad y evitar que las agresiones o las presiones posteriores a la denuncia pongan en riesgo su empleo, de aprobarse una reforma que avanzó en el Congreso de San Luis Potosí.

      La Comisión de Igualdad de Género avaló el dictamen que propone modificar los artículos 25 y 40 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. La propuesta, presentada por la diputada Brisseire Sánchez López, todavía deberá someterse a la discusión y votación del Pleno.

      Uno de sus puntos centrales es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social disponga las medidas necesarias para evitar que se haga público el nombre de las víctimas, explicó la presidenta de la comisión, Yaniria Santiago Medina.

      La legisladora señaló que el resguardo de la identidad busca prevenir la revictimización, las presiones para abandonar el puesto y otras situaciones que comprometan la seguridad, permanencia y estabilidad laboral de las denunciantes.

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      El dictamen también contempla que, cuando la violencia ocurra en el ámbito laboral, puedan aplicarse medidas para salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres y proteger su continuidad en el empleo. Estas se sumarían a las órdenes de protección previstas en la legislación.

      De acuerdo con Santiago Medina, la propuesta busca fortalecer la protección de los derechos laborales de las víctimas y armonizar la legislación estatal con la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

      La aprobación en comisión no implica que la reforma ya esté vigente: su siguiente paso será la votación en el Pleno del Congreso.

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