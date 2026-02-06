Cierran 24 antros en un trimestre

En el último trimestre de 2025, 24 antros o negocios de entretenimiento de la entidad fueron cerrados, informó Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios de Entretenimiento de San Luis Potosí.

Dijo que la situación no ha mejorado ya entrado 2026, y detalló que tan solo en diciembre cerraron siete negocios del giro.

Añadió que pegaron tanto el costo de insumos como las materias primas, pero también se está complicando el valor de las rentas.

Dijo que por ejemplo el sector inmobiliario ha estado incrementando los valores por metro cuadrado, lo que pone a San Luis Potosí en una situación donde se trata de una ciudad donde el alquiler está muy por encima de otras entidades federativas vecinas.

Todos los negocios son medidos con base en el valor del costo de operación y de su propio gasto corriente y a través del mismo diseñan sus estrategias para una proyección financiera sana, de manera que pueda resultar en un éxito el negocio.

Precisó que de un sector económico de medio a bajo, pueden aparecer rentas cuyo valor se encuentra entre los 12 y los 25 mil pesos y en el caso de un sector medio alto, las rentas pueden variar de 45 mil a 250 mil y hasta 300 mil pesos según la extensión y la zona.

Recordó que las zonas de influencia de la ciudad están directamente relacionadas con los corredores comerciales, uno de ellos es avenida Chapultepec y otro el de Cordillera Himalaya. También se encuentra, en Las Lomas, las avenidas Huastecas y Guadalcázar, uno más en Sierra Leona y también el que se encuentra alrededor del hotel Hilton y el Hyatt Regency.

Dijo que se abocan a la búsqueda de los espacios comerciales sin necesidad de que eso represente una migración desmedida a la avenida Venustiano Carranza y otro se refiere al Centro Histórico.