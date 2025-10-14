Cierran a la vialidad calle 70 en Cd. 2000

Debido a obras de rehabilitación, un tramo de la calle 70, en Ciudad 2000 permanecerá cerrado a la circulación hasta nuevo aviso. Las y los automovilistas deberán seguir indicaciones de agentes de vialidad para transitar por rutas alternas.

El anuncio fue hecho ayer lunes por el gobierno municipal de Villa de Pozos y se hizo énfasis en que se requerirá de la colaboración y paciencia de las y los conductores para no entorpecer el tráfico, especialmente en los horarios “pico” de entrada y salida de las escuelas y los centros de trabajo. Al parecer, el cierre incluirá la intersección de la 70 con Ave Fénix, por lo que el paso hacia la avenida Seminario quedará interrumpido.

La opción, posiblemente, sea avanzar por la Calle 24 hacia el norte y después virar hacia el oriente para hallar una conexión hacia Seminario.

La administración municipal informó que trabajos como el de la Calle 70 “forman parte del compromiso por mejorar la infraestructura vial y la movilidad en Villa de Pozos” y que se procurará agilizar los trabajos en ésta y en otros frentes de obra abiertos en diversos puntos del municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí