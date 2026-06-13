Pide PC precaución por lluvias todo el fin de semana
Se esperan temperaturas máximas de hasta 33°C y mínimas de 14°C en distintas zonas del estado
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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este sábado se pronostican lluvias y tormentas puntuales que pueden ser fuertes a partir de la tarde, principalmente en la Zona Huasteca.
La CEPC pidió precaución por la probabilidad de tormentas muy fuertes, puntuales e intensas también el domingo y lunes.
Sobre las temperaturas, señaló que las máximas serán de entre 32 y 33°C en zonas media y huasteca. Las mínimas estarán entre 14 y 15 °C en zona centro y Altiplano.
"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858", dijo la dependencia estatal.
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