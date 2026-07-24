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Seguridad

Arde camioneta en Industrias por falla eléctrica

El conductor se desplazaba por el Eje 120, cuando notó las llamas saliendo del auto

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Arde camioneta en Industrias por falla eléctrica
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      Al circular por la avenida Industrias, una camioneta sufrió una falla eléctrica y terminó incendiada, por suerte el chofer pudo ponerse a salvo aunque el fuego acabó con el motor de la unidad.

      Fue cerca de las siete de la mañana de este jueves, en que la camioneta color blanco con caja seca, se desplazaba por la avenida Industrias; al llegar al Eje 120, de pronto sufrió una falla en el sistema eléctrico y empezó a arder.

      El chofer al darse cuenta de ello de inmediato se detuvo e intentó sofocar las llamas, las cuales se extendieron rápidamente por todo el motor quemando las piezas, en especial las de plástico.

      Algunos testigos y policías municipales ayudaron al conductor a extinguir el fuego, lo cual lograron luego de varios minutos antes que se extendiera al resto de la camioneta, pero el motor sí terminó quemado por completo.

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      La unidad tuvo que ser retirada con una grúa y por suerte el caso no pasó a mayores, la causa aparente fue una falla en el sistema de cableado, lo que originó las llamas que se alcanzaron a dañar todo el motor.

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