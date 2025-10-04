Detectan en SL, 114 casos de cáncer de mama durante 2025
En todos los casos, las mujeres resultaron víctimas de padecimiento en la entidad potosina
Derivado de la realización de mastografías entre la población de San Luis Potosí, en lo que va del 2025, se han diagnosticado 114 casos de cáncer de mama, informó Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
Refirió que, del total de personas con células cancerígenas en la mama, ninguna ha resultado en hombres, por lo cual, todos corresponde a mujeres.
Consideró que lo más importante de este padecimiento, es la detección temprana mediante la realización de las mastografías de manera regular y acudir a las visitas médicas después de los 40 años una vez al año.
“El cáncer de mama como sabemos, es curable si se detecta a tiempo. El problema es cuando ya es muy avanzado”, añadió.
Destacó que este año la Ssa accedió a recursos procedentes del convenio-SaNAS_2025_SLP, consistente en materia de transferencia de insumos y ministración de recursos presupuestarios federales, de los cuales podrán incrementarse las exploraciones en sitio.
“Ahí también estamos trabajando, a través de la realización de mastografías. Justamente el día de ayer tuvimos una visita en el centro coloncoscopia del Hospital del Niño y la Mujer”, concluyó.
En contraste con ello, la Dirección General de Epidemiología (DGE), reporta 222 casos confirmados de tumor maligno de la mama, de ellos siete corresponden a hombres y 215 a mujeres.
