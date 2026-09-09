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Clausuran recicladora en la Industrial Mexicana

Por Flor Martínez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Clausuran recicladora en la Industrial Mexicana
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      Una recicladora ubicada en la colonia Industrial Mexicana fue clausurada durante el fin de semana por la Dirección de Comercio Municipal, debido a que operaba sin licencia de funcionamiento.

      La titular del área, María Lidia Hernández Hernández señaló que durante las revisiones realizadas en distintos puntos del municipio, no se detectaron establecimientos con venta de bebidas alcohólicas fuera del horario autorizado, aunque se mantiene un operativo permanente en bares, restaurantes y otros giros con permiso para expender alcohol, así como en comercios establecidos y tianguis.

      No obstante, indicó que se detectó este establecimiento, al cual se le colocaron los sellos correspondientes y se le notificó el motivo del cierre.

      La funcionaria explicó que las inspecciones tienen como objetivo verificar que los establecimientos cuenten con la documentación correspondiente y, en el caso de quienes venden bebidas alcohólicas, que respeten los horarios y giros autorizados y no incurran en la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

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