Línea A, pozo sin fondo

Ciudad de México.- En nueve años, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro invirtió más de 600 millones de pesos en acciones para mejorar la operación de la Línea A, que incluye mantenimiento a vías, equipo eléctrico y electromecánico, además del monitoreo de las zonas identificadas con hundimientos diferenciales y de atención al cajón de vías, que muestra daños por inundaciones, y que durante 2025 derivó en 12 suspensiones temporales del servicio.

El Metro expuso a El Universal que aunque hay presencia de afectaciones al cajón superficial de la Línea A, es monitoreada y a la fecha “está estable”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que esta ruta, que al año moviliza en promedio a más de 71 millones de personas, entrará el próximo año en un proceso de modernización.

Este diario obtuvo vía transparencia los 28 contratos que el Metro signó desde 2016 a 2025 (periodos de cinco jefes de Gobierno) con diversas empresas, por 665 millones 469 mil 280 pesos para la ejecución de acciones.

Del monto total asignado, 540 millones 229 mil 200 pesos se destinaron para el mantenimiento al sistema de vías; atención al cajón estructural de la vía por 51 millones 973 mil 004 pesos; estudios de monitoreo y seguimiento al comportamiento de cajón de la vía del tramo de Pantitlán a La Paz por 23 millones 046 mil pesos, y de trabajos para la mejora electromecánica por 38 millones 426 mil 365 pesos.

El Metro informó que la Línea A está siendo monitoreada a través de referencia topográfica y destacó que la problemática que ocasiona inundaciones en la zona, y que afectó el cajón superficial del STC, “es por la deficiencia del alcantarillado pluvial del municipio de La Paz”, ubicado en el Estado de México.

Durante este año, la Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán y moviliza al año a más de 71 millones de personas de la Ciudad de México y Estado de México, suspendió el servicio en 12 ocasiones como resultado de problemas en su infraestructura, entre ellos, la presencia de agua de lluvia en el sistema de vías, además de fallas electromecánicas en la catenaria o eléctricas.

Para atender la problemática, el Metro destinó en nueve años un total de 51 millones 973 mil 004 pesos para el cajón de vías, aunque el mayor presupuesto fue en los periodos de 2016 y 2021.

Por ejemplo, en 2016, bajo la administración de Miguel Ángel Mancera, se llevaron a cabo trabajos complementarios de suministro e hincado de tablestaca metálica para confinamiento del cajón estructural, a cargo de la constructora Vallento, por un monto de 36 millones 615 mil 952 pesos. Así como el mantenimiento en instalaciones civiles e hidráulicas del cajón de la Línea A por 8 millones 494 mil 899 pesos. Las acciones estuvieron a cargo de la empresa Supervisión y Construcción Rapemo.

En 2021, último año en el que se otorgaron recursos para esta problemática, bajo el mando de Claudia Sheinbaum, fue por un monto de 368 mil 674 pesos, y los trabajos se efectuaron por la empresa Consultoría Metropolitana de Ingeniería.

Las suspensiones del servicio de la Línea A durante este año, que en promedio duraron de tres hasta 24 horas, ocurrieron los días 2 de junio, 11 de junio, 25 de junio, 25 de julio, 29 de julio, 4 de agosto, 9 de agosto, 2 de septiembre, 3 de septiembre, 11 de septiembre, 27 de septiembre y 10 de octubre.