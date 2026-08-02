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Exige Trump aprobar a nuevo fiscal

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Exige Trump aprobar a nuevo fiscal
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      El presidente estadounidense, Donald Trump, dio este sábado un ultimátum a los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis para aprobar la nominación de Todd Blanche como fiscal general del país, y amenazó con presionar para que avance un polémico fondo para compensar a supuestas víctimas de "instrumentalización" del sistema judicial.

      "Si los senadores Cornyn y Tillis, ambos molestos porque no les di mi apoyo, no van a aprobar el nombramiento de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos, entonces le mantendré como fiscal en funciones y presionaré con fuerza para que se apruebe el proyecto de ley contra la instrumentalización", escribió el mandatario en su red, Truth Social. 

      Cornyn, de Texas, y Tillis, de Carolina del Norte, se opusieron el pasado miércoles a permitir que la nominación de Blanche avanzara en un comité del Senado.

      Ambos solicitarán al Departamento de Justicia más información sobre un fallido acuerdo que Blanche y Trump cerraron semanas atrás para crear un fondo de reparación para los trumpistas indultados por el asalto al Capitolio de 2021.

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      El republicano aseguró hoy que el polémico fondo de 1.776 millones de dólares "protege a quienes han sido tan maltratados por la Administración del deshonesto Joe Biden y Barack Obama". 

      "¡Todd Blanche era la voz de la razón! Volverá a estar sobre la mesa de inmediato, y me encargaré de que se apruebe", afirmó.

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