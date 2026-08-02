Funcionario habría operado como contratista en obras escolares

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Un grupo de Servidores de la Nación denunció un presunto esquema para direccionar obras del programa federal La Escuela es Nuestra en San Luis Potosí, que involucra a un ingeniero señalado por desempeñarse simultáneamente como funcionario y contratista, además de apuntar a dos actuales servidores públicos.

Denuncia y actores involucrados

La denuncia fue difundida por la organización Ciudadanos Observando y los trabajadores solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias laborales.

Los señalamientos sostienen que personal de la Secretaría de Bienestar promovía la contratación de determinados ingenieros para ejecutar obras en escuelas beneficiadas, pese a que la decisión corresponde a los comités escolares.

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Detalles de las obras y presuntas irregularidades

También aseguran que algunos trabajos presentaron deficiencias, quedaron inconclusos y se realizaron con costos superiores a los del mercado.

Como ejemplo, la queja refiere una obra ejecutada entre 2022 y 2023 en una comunidad de Charcas. En la documentación aparece como responsable el ingeniero civil Uri Fernando Pantoja Pérez, quien, según los denunciantes, durante ese mismo periodo también estaba registrado como Servidor de la Nación en Matehuala. Consideran que esa doble función representó un conflicto de interés y, además, lo señalan de incumplir con sus responsabilidades como servidor público.

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Los trabajadores atribuyen al entonces director regional de Bienestar, Jesús Guille Martínez Martínez, hoy delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en San Luis Potosí, haber instruido al personal para promover la contratación de Pantoja Pérez. También señalan a la hoy diputada federal de Morena, Aremy Velazco, quien entonces coordinaba el programa en la región, de presuntamente facilitar a su esposo los datos de contacto de las tesoreras de las escuelas beneficiadas para buscar la asignación de obras. Incluso, afirman que el ingeniero acompañaba al personal durante las visitas a los planteles para presionar a los comités escolares.