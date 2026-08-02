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Minería ha perdido empleos

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Minería ha perdido empleos
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      Desarrollado por SACS IA

      La minería mexicana necesita condiciones que permitan recuperar su crecimiento, preservar operaciones y aprovechar los minerales estratégicos para la transición energética, afirmó este sábado Raúl García al asumir la presidencia de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM). 

      El nuevo dirigente advirtió que la pérdida de empleos, especialmente en las actividades de exploración, ha generado incertidumbre para numerosas familias vinculadas con el sector, por lo que llamó a impulsar políticas que den certidumbre a la industria y permitan reactivar su desarrollo. 

      García sostuvo que también es necesario garantizar la continuidad de las operaciones mineras y aprovechar el potencial de los minerales y metales que consideró indispensables tanto para el desarrollo económico como para la transición energética. 

      En su primer mensaje al frente de la AIMMGM para el periodo 2026-2028, planteó además reforzar la colaboración entre las empresas y los distintos órdenes de Gobierno con el objetivo de mejorar las condiciones en las que trabajan los mineros y afrontar los desafíos actuales de la actividad. 

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      Su agenda, dijo, incluirá el impulso a la innovación, el desarrollo tecnológico y la capacitación continua, además de una mayor difusión de la minería responsable y una relación más cercana con las comunidades y los distintos actores que participan en la industria. 

      El dirigente adelantó un aumento en la oferta de conferencias, eventos técnicos y actividades de capacitación, además de ampliar los convenios de colaboración en innovación y tecnología y abrir espacios de participación para empresas mineras, contratistas, proveedores, asesores y asociados. 

      García afirmó que la minería ha demostrado históricamente su compromiso con el desarrollo nacional y aseguró que durante los próximos dos años la organización buscará generar beneficios para sus integrantes, las empresas, las comunidades y el país. 

      La dirigencia saliente señaló que en el bienio 2024-2026 mantuvo diálogo con autoridades sobre desarrollo sustentable, medio ambiente, acceso al agua, atracción de inversiones y fortalecimiento del marco jurídico, considerados estratégicos para el futuro de la industria minera.  

      Según Data México, plataforma de la Secretaría de Economía, unas 232.000 personas estaban ocupadas en la minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, durante el primer trimestre de 2026; de los cuales un 67,5 % correspondía a empleo formal.

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