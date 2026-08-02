Crisis migrante dejó 67 muertes en Ceuta

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Suben a 67 los muertos en la crisis fronteriza entre el enclave español de Ceuta y Marruecos, según el gobierno español.

De las 60.000 personas que cruzaron entre el jueves y la mañana del viernes, unas 45.000 regresaron a territorio marroquí en cuestión de horas, muchas después de pasar la noche en las calles de Ceuta, en medio de vecinos sobresaltados y policías y soldados españoles armados.

De ellos, las autoridades españolas reportó la muerte de 67 migrantes. La afluencia masiva de personas, que equivalió al 70% de la población residente de Ceuta, hizo que las autoridades pidieran la intervención de la policía y el ejército para restablecer el orden. A los residentes les preocupaban los miles de hombres, en su mayoría jóvenes, que deambulaban sin rumbo por las calles.

Los ceutíes recordaron una crisis migratoria similar, aunque de menores dimensiones, en 2021, cuando el gobierno marroquí relajó sus controles fronterizos y permitió que varios miles de personas de Marruecos y países subsaharianos entraran a Ceuta durante dos días. Esta vez, la ciudad afrontó una crisis humanitaria mucho mayor.

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La gente huye por desesperación y para ayudar a sus familias

A medida que los primeros reportes y videos de migrantes llegando a Ceuta se difundían en redes sociales, más personas se dirigieron al norte con la esperanza de llegar a territorio de la Unión Europea. Las estaciones de tren en Rabat —la capital de Marruecos— y Casablanca, la ciudad más grande del país, estaban abarrotadas de gente que trataba de llegar a la frontera con Ceuta. La prensa local mostró a agentes de policía impidiendo que algunos subieran a trenes y autobuses.

No está claro qué desencadenó la afluencia, pero las redes sociales se inundaron de publicaciones que animaban a los marroquíes a intentar entrar en Ceuta días antes de que comenzara, señaló Myriam Cherti, investigadora principal del Centro de Migración, Política y Sociedad de la Universidad de Oxford.

Los mensajes incluían información práctica sobre cómo cruzar la frontera y qué debían decir los migrantes para aumentar sus posibilidades de que se les permitiera quedarse.