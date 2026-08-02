Japón: dan fin a rescate tras temblor

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Las autoridades japonesas dieron por concluida el sábado una enorme operación de búsqueda y rescate, que se prolongó durante varios días, en un centro comercial derrumbado en el suroeste de Japón, tras un potente sismo que dejó 34 muertos a principios de esta semana.

El terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura de Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, el martes. El Aeon Mall, en la localidad de Kashima, fue uno de los lugares más afectados, después que una explosión posterior al sismo provocara el derrumbe de las paredes y de un piso.

La explosión, que la empresa indicó que cree que se debió a una fuga de gas, ocurrió luego que unos 3.000 compradores fueran evacuados a un estacionamiento tras el sismo, pero algunos empleados permanecieron dentro. Se desplomó el segundo piso del centro comercial.

Los rescatistas sacaron a cinco personas de entre los escombros del centro comercial y recuperaron los cuerpos de otras siete durante los últimos cinco días. Las autoridades informaron el sábado que se había localizado a todas las personas reportadas como desaparecidas y dieron por terminada la operación en el centro comercial.

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Se desconoce el número total de desaparecidos en la prefectura afectada, y las labores de búsqueda continuaron, con miles de efectivos de las Fuerzas de Autodefensa, policías, rescatistas y perros rastreadores desplegados.

Durante una reunión del grupo de trabajo del gobierno, la primera ministra Sanae Takaichi instó el sábado al personal de rescate a no dejar a nadie atrás.

El principal desafío de la prefectura es la falta de agua potable, que afecta a casi 70.000 viviendas, y la escasez de combustible, en medio de una ola de calor sofocante, lo que aviva los temores de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.