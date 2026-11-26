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El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, advirtió que su partido no respaldará incrementos desproporcionados en la iniciativa de Ley de Hacienda 2027, presentada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

Por su parte, Morena manifestó que espera que no se contemplen nuevos impuestos ni aumentos que afecten la economía de la población.

La propuesta estatal incluye incrementos de hasta 317 por ciento en licencias para la venta de bebidas alcohólicas, además de nuevos derechos para las empresas de transporte por aplicación, entre ellos un cobro del 1.5 por ciento sobre el monto de cada viaje realizado.

Guajardo Barrera señaló que la iniciativa todavía debe analizarse en la Comisión de Hacienda del Estado y advirtió que los aumentos desproporcionados podrían derivar en amparos por posibles violaciones constitucionales.

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Sostuvo que Acción Nacional no aprobará cobros que excedan los criterios de proporcionalidad y pidió revisar también la legalidad de las cuotas propuestas para las plataformas digitales.

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En tanto, la diputada de Morena e integrante de la Comisión de Hacienda, Jessica Gabriela López Torres, indicó que apenas comenzó la revisión de las leyes de ingresos y egresos, luego de que fueron entregadas a los legisladores.

La legisladora agregó que sostendrían una reunión con personal de la Secretaría de Finanzas para aclarar dudas sobre las propuestas y conocer sus alcances. No obstante, expresó que espera que en San Luis Potosí se mantenga el criterio de Morena a nivel federal de no crear nuevos impuestos ni aplicar incrementos que perjudiquen el bolsillo de los ciudadanos.