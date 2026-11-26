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Matehuala.- Diversas instituciones educativas han enviado comunicados a los padres de familia para informarles que debido a las bajas temperaturas los estudiantes podrán utilizar el uniforme deportivo todos los días, con la finalidad de protegerlos del frío y evitar que se enfermen durante esta temporada invernal.

La Escuela Secundaria Técnica No. 40 informa que debido a las bajas temperaturas, los estudiantes podrán utilizar el uniforme deportivo de lunes a viernes durante esta temporada de frío, acompañado de tenis blancos, asimismo, se les permitirá colocarse una sudadera debajo de la chamarra oficial para mantenerse abrigados, respetando los acuerdos de la institución educativa.

Al igual que esta institución, varias escuelas han brindado la oportunidad de que los estudiantes utilicen el uniforme deportivo diariamente, ya que consideran que es una alternativa que les permite mantenerse más abrigados que con el uniforme oficial.

De igual manera, algunas instituciones han solicitado que las chamarras adicionales se utilicen debajo de la chamarra oficial, con la finalidad de que los alumnos puedan ser identificados y evitar el ingreso de personas ajenas a los planteles educativos.

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Estas medidas buscan proteger la salud de los estudiantes durante la temporada invernal, sin dejar de lado las normas de seguridad y disciplina de cada institución.

Asimismo, se exhorta a los padres de familia a enviar a sus hijos bien abrigados y tomar las precauciones necesarias ante los cambios de temperatura que se están

resintiendo.