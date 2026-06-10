Coalición presenta versión actualizada de Ley Santi

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Con nuevos mecanismos de participación ciudadana, atención a víctimas de siniestros viales y coordinación entre autoridades, la Coalición de Movilidad Segura, presentó una segunda versión actualizada de la Ley Santi, iniciativa que busca convertirse en la primera Ley de Movilidad y Seguridad Vial de San Luis Potosí y México.

Las y los promoventes señalaron que la propuesta fue actualizada tras más de un año de trabajo con dependencias estatales, universidades y legisladores, con el objetivo de convertirla en una herramienta aplicable y no únicamente en una declaración de principios. Entre las modificaciones destaca la definición de responsabilidades para las distintas instancias gubernamentales, así como mecanismos de seguimiento y participación ciudadana.