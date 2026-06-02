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Aún no se ha judicializado caso Cobach

Tres profesores habrían abusado de una alumna

Por Rubén Pacheco

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Aún no se ha judicializado caso Cobach
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      A más de tres años de que presuntamente un docente del plantel 02 del Cobach violó a una alumna y otro del plantel 01 la habría acosado sexualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha logrado judicializar el caso.

      Detalles confirmados sobre el caso en Cobach

      A fines de 2023, una alumna del Colegio de Bachilleres (Cobach) fue víctima de violación y acoso sexual por parte de tres profesores, incluso uno declaró ante las autoridades escolares: "no pude controlar mis emociones", reveló hace unos días la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

      Según la recomendación 01/2026 a Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres (Cobach), el presunto mentor violador la manipuló para mantener relaciones sexuales en un cuarto del auditorio de danza del plantel 02 y luego le dio dinero para que comprara la pastilla "del día siguiente".

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      Acciones de la autoridad y estado de la investigación

      Este lunes al salir de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, se le cuestionó a María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) una actualización sobre las dos carpetas de investigación existentes, sin embargo, no dio detalles mínimos.

      No obstante, declaró que la FGE no da a conocer si está judicializada la indagatoria hasta no tener detenida a la persona imputada de un delito, es decir, significa que hasta el momento no ha aprehendido a ningún profesor señalado, porque no lo ha comunicado.

      Por este caso, la CEDH recomendó al Cobach colaborar para brindar atención psicológica, tanto a las víctimas directas e indirectas, como medida de rehabilitación, y que la adolescente acceda al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

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