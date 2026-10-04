Coladeras con desechos obstruyen paso del agua

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La basura que es dejada en la vía pública y posteriormente arrastrada por la lluvia hacia las coladeras contribuyó a la acumulación de agua registrada en el puente Manuel José Othón, uno de los principales accesos del oriente hacia el Centro Histórico, señaló el titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra.

Explicó que en los puntos donde se presentaron encharcamientos, se ha detectado que los residuos, terminan en rejillas, registros y coladeras, lo que reduce el flujo del agua y puede provocar acumulaciones.

Becerra indicó que la lluvia registrada durante la noche y madrugada del jueves y viernes también influyó en los encharcamientos, debido a la cantidad de agua que cayó en un periodo corto. Sin embargo, sostuvo que el problema puede agravarse cuando la basura permanece en calles o es colocada en sitios donde no corresponde y posteriormente es arrastrada por la corriente.

Por ello, pidió a la ciudadanía sacar sus residuos únicamente en los días programados para la recolección y colocarlos frente a sus domicilios, al señalar que los camiones recolectores pasan por las viviendas. Advirtió que dejar bolsas en otros puntos o con demasiada anticipación facilita que terminen en el sistema de drenaje durante una lluvia.

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