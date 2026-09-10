Colectivo llama a impulsar la lecto-escritura

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El deterioro progresivo de la capacidad de comprensión lectora, obligará a que todos intervengan desde su trinchera para corregir el más grave de los problemas hallado en la prueba PISA 2025.

Un colectivo potosino anunció un proyecto para involucrar a sectores sociales y educativos en campañas intensivas de fomento a la escritura y la lectura, a manera de recuperar el tiempo y corregir el daño generacional.

Karina Soltero, responsable de la organización Regala un Libro SLP, anunció el inicio de la actividad con diversas convocatorias para atraer artistas plásticos, escritores y lectores, que expondrán sus obras y la construcción de una agenda que atraiga a las autoridades de diferentes niveles de gobierno a envolver en la escritura y la lectura a estudiantes de diferentes niveles educativos.

Advierte que el plan pretende involucrar a todos los sectores que se sumen para restaurar el hábito por la lectura y la escritura, básicas para la comprensión lectora, que de no formar parte de las habilidades, pega fuerte en el pensamiento matemático y el pensamiento científico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El proyecto inicial que comienza con actividades lúdicas o de creatividad, será una convocatoria para artistas que demuestren la comprensión a través de figuras, caricaturas o representaciones plásticas bidimensionales, haciendo alegoría a la muerte, a propósito de que sus representaciones históricas provienen de las calaveras ideadas por el artista hidrocálido José Guadalupe Posadas, aquellas que inspiraron formas de ver la muerte, como parte de la veneración de más de cinco siglos.