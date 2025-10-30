Colectivo pide cárcel para el maltrato animal

Activistas de la defensa de los derechos de los animales, se manifestaron hoy en la sede del Congreso del Estado, para pedir celeridad en el análisis y votación de una iniciativa ciudadana que busca duplicar las penas en contra de personas agresoras de animales, a fin de que puedan quedar en prisión en lugar de librarse mediante la reparación del daño.

Karla García, de la asociación Huella Amiga, informó que uno de los tres presuntos agresores de la perrita Hope, atacada a palos y quemada viva en un baldío de El Aguaje en abril de este año, logró salir libre el pasado 8 de octubre con la promesa de asistir a una terapia de seis meses con una psicóloga para evitar la repetición de la conducta agresora.

Aparte, el imputado sólo tuvo que pagar dos mil 500 pesos por la cremación de Hope y un aproximado de 800 pesos en croquetas. Otras dos personas siguen detenidas por el mismo caso de maltrato animal.

La activista informó que Huella Amiga, se opuso a la liberación de uno de los presuntos responsables, porque no hubo una valoración previa. “En nuestra opinión, el tratamiento debe ser con psiquiatra, no con psicólogo, pues quien atenta de esa forma en contra de un animal, no puede ser considerado una persona normal. Como ya lo hemos dicho, nosotros no venimos por croquetas, sino por lograr un castigo ejemplar que pueda disuadir a otros de cometer actos de crueldad contra los animales”.

Explicó que la Ley actual no alcanza para que los responsables queden en prisión. Por ello, desde junio de este año, se presentó una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado en la que se solicita el incremento de las sanciones, en especial si existen agravantes como que la agresión suceda en presencia de un menor; se videograbe; cuando exista zoofilia o cuando se trate de servidores públicos.

“Llevamos actualmente seis mil firmas, pero requerimos de un mayor apoyo por parte de la sociedad. La propuesta es subir las penas de cinco años de cárcel hasta 10 años y 16 cuando existan las agravantes ya mencionadas. Desde el año antepasado, 2023, se han acumulado entre siete y 10 carpetas judicializadas por casos de maltrato animal y todas las personas responsables, absolutamente, han salido mediante la reparación del daño”, lamentó Karla García.