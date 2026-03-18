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Colocan 659 créditos por 15 mdp en SLP

Programas de crédito benefician a sectores productivos en SLP durante marzo

Por Redacción

Marzo 18, 2026 07:02 a.m.
A
Colocan 659 créditos por 15 mdp en SLP

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) colocó 659 créditos durante marzo, por un monto superior a 15 millones de pesos, como parte de sus programas de apoyo a la economía local, informó el Gobierno del Estado en un comunicado.

Los financiamientos se distribuyeron en esquemas como Becas Crédito, Impulso a la Economía Familiar, Creditodas, Microproyectos y Fondo San Luis, entre otros, con el objetivo de respaldar emprendimientos, autoempleo y actividades productivas en distintas regiones.

De acuerdo con el titular del Sifide, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, estos apoyos buscan facilitar el acceso a recursos para iniciar o fortalecer negocios, así como impulsar sectores comerciales, de servicios y agrícolas.

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