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Transporte rosa ya fue un fracaso

Por Martín Rodríguez

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
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Transporte rosa ya fue un fracaso

El "transporte rosa" que fue regulado durante la década pasada por el propio Congreso del Estado, pero era una práctica insostenible porque no había aforo suficiente y partía de un estudio hecho desde un escritorio, no subían las suficientes pasajeras y había molestia porque los restantes usuarios no recibían el servicio, advirtió el presidente de la línea Magocam de transporte urbano, Margarito Terán López.

Aparte, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado, Araceli Martínez Acosta, consideró poco factible la propuesta de la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, que plantea destinar unidades de transporte público operadas por mujeres y de uso exclusivo para mujeres, niñas y niños, al señalar que este tipo de esquemas ya ha presentado complicaciones en su aplicación.

Advirtió que la iniciativa requeriría de un análisis con la ciudadanía, ya que decisiones de este tipo, sin consulta previa, podrían no resultar favorables. Además, recordó que en experiencias anteriores, la implementación de transporte exclusivo generó conflictos operativos debido a que muchas mujeres no viajan solas, sino acompañadas de familiares hombres.

Terán López dijo que el transporte rosa no fue producto de la presión social, sino de una iniciativa presentada por diputados.

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Recordó que también había un proyecto para colocar asientos azules para personas con vulnerabilidad, con discapacidad o en su caso con cualquier tipo de desventaja física.

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