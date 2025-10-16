Colocan un centro de acopio en San Miguelito

El día de hoy en la explanada de San Miguelito, se instalará un centro de acopio organizado por el gremio transportista, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde se recibirá todo tipo de artículos que serán destinados a las familias damnificadas de la Huasteca potosina.

El dirigente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en San Luis Potosí, Raúl Torres Mendoza, refirió que esta iniciativa se realiza de forma conjunta entre transportistas de carga, pasaje y turismo, de las asociaciones de Piperos Potosinos de Amotac y Juntos Donamos con Causa, quienes aportarán unidades para trasladar los víveres directamente a los municipios más afectados, como son Tamazunchale, San Vicente Tancuayalab, Axtla y Ébano.

“Hablamos de municipios, pero las más afectadas son las comunidades de la sierra donde no pueden entrar, porque están incomunicados y es importante que nosotros como sector transportista acerquemos lo más que podamos en centros de acopio de aquella región con los compañeros que nos digan quién sí lo necesita”.

Lo anterior, al señalar que la ayuda gubernamental no ha llegado a varias comunidades, y ante esta situación, el gremio está dispuesto a aportar lo necesario para que la ayuda llegue de inmediato a todos

los damnificados.

“Es muy lamentable que hoy en día tengamos compañeros que viven en esas regiones y nos dicen que no les está llegando la ayuda, ni del Gobierno Federal, ni estatal, mucho menos municipal. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena como sector del transporte de carga, pasaje y turismo para poder apoyar a nuestros hermanos y hermanas huastecas”.

Hicieron un llamado a la población para sumarse a la causa. Asimismo, se informó que quienes no puedan trasladar sus donaciones al punto de acopio podrán comunicarse vía telefónica o redes sociales, para que los transportistas acudan a recogerlas directamente en los domicilios o bien apoyar con mano de obra.

Señalaron que se solicitó el permiso para habilitar este punto como centro de acopio ante el Ayuntamiento de la capital, destacando la coordinación con el comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, a quien se le solicitó permiso para el ingreso de un camión de 12 toneladas, el cual se tendrá en este sitio y será utilizado para transportar los víveres recaudados. “En caso de que se recaude más de lo previsto, hay compañeros que están dispuestos a proporcionar camionetas de tres toneladas”.