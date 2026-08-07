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Colonos se las ingenian para captar agua de lluvia

Por Leonel Mora

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Colonos se las ingenian para captar agua de lluvia
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      Residentes de colonias de Soledad como San Felipe, San Antonio, Las Flores o La Virgen, por mencionar sólo algunas, deben ponerle ingenio a la tarea de almacenar agua hasta de lluvia y así tener líquido para las labores de limpieza del hogar.

      Esto, ante la situación ya permanente de no contar con suministro a través de tubería, deficiencia que, en algunos casos, es ya de años sin que exista solución a la vista por parte del organismo operador Interapas.

      En los sectores mencionados hay familias que, por fortuna, cuentan con aljibes para el almacenamiento. Normalmente, estos depósitos se llenan con agua entregada por piperos del Ayuntamiento soledense, que son gratuitos, o bien por particulares que actualmente cobran de 150 pesos hacia arriba dependiendo de la capacidad del aljibe.

      Otras familias, sobre todo de colonias más populares, no cuentan con dicha clase de depósitos y han tenido que comprar tinacos, tambos y cubetas de mayor capacidad para poder almacenar el líquido que, ocasionalmente, les entregan 

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      los piperos

      En algunas viviendas, incluso, sus habitantes han ideado sistemas de recolección de agua de lluvia a base de tubos cortados por la mitad y embudos que llevan el agua desde los techos hasta tambos comprados exprofeso. Cuando llueve, estas familias llenan dos o tres tambos con agua que, por supuesto, no es para beber, pero que sirve para la limpieza de pisos, trastes, ropa o hasta el coche familiar cuando se cuenta con él.

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