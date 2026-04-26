Combaten incendio forestal en Ciudad del Maíz

Un incendio forestal registrado en la comunidad de Buenavista, en el municipio de Ciudad del Maíz, continúa siendo atendido por brigadas de emergencia, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con la dependencia, desde temprana hora de este viernes los combatientes reanudaron las labores para controlar y liquidar el fuego, luego de que el siniestro fuera reportado un día antes.

Las autoridades no detallaron, hasta el momento, la extensión afectada ni las posibles causas del incendio, aunque señalaron que las acciones se mantienen activas en la zona para evitar su propagación.

Protección Civil indicó que los trabajos continuarán durante el día conforme a las condiciones climáticas y del terreno.

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