Comercio facilita trámite de licencias

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí reportó la recuperación de más de 3 mil 600 licencias de funcionamiento entre 2024 y 2026, así como una reducción de hasta 60 por ciento en los tiempos de algunos trámites, informó el director de Comercio municipal, Ángel de la Vega Pineda, durante su informe de actividades.

El funcionario señaló que las reformas al reglamento de la dependencia permitieron reducir requisitos duplicados y ampliar las opciones para la apertura digital de negocios. A los 285 giros de bajo impacto que ya podían realizar el procedimiento en línea se sumaron otros 36, además de ampliarse el metraje permitido para acceder a esta modalidad.

Entre los cambios también destacó la incorporación de la sucesión de derechos sobre las licencias de funcionamiento, con el objetivo de facilitar la continuidad de los negocios familiares. Asimismo, indicó que los establecimientos deben mantener actualizado su dictamen de Protección Civil.

En materia de atención, Comercio reportó más de mil 200 trámites realizados mediante 21 módulos itinerantes y la entrega de 8 mil 625 licencias de funcionamiento, acciones que representaron una recaudación superior a 1.5 millones de pesos.

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De acuerdo con las cifras presentadas, el padrón pasó de 6 mil 400 licencias a más de 10 mil, lo que representa un incremento de 56 por ciento y la recuperación de más de 3 mil 600 registros.

Sobre los ingresos, la dependencia reportó una recaudación promedio anual de 90 millones 134 mil 608 pesos.