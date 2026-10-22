Corte Penal Internacional recibe premio Sájarov de la UE

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BRUSELAS (AP) — La Corte Penal Internacional y funcionarios que trabajan en el tribunal han ganado el máximo reconocimiento de derechos humanos de la Unión Europea, el Premio Sájarov, informó una funcionaria el jueves.

El galardón llegó apenas unos días después de que el gobierno de Trump anunciara nuevas sanciones contra la CPI, dentro de su campaña para desmantelar el tribunal por las investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

Unión Europea reconoce labor de la Corte Penal Internacional

"La Unión Europea se basa en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales, y este premio reconoce la importante labor de la corte para defender el derecho internacional y la justicia", afirmó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la sede del Parlamento en Estrasburgo, Francia, tras una ovación de pie.

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El premio anual de la Unión Europea, que lleva el nombre del disidente soviético y premio Nobel de la Paz Andréi Sájarov, fue creado en 1988 para honrar a personas o grupos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Reacciones y contexto del premio Sájarov

La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de Japón, acogió con satisfacción el premio y afirmó que "llega en un momento en que la corte y sus funcionarios enfrentan desafíos sin precedentes".

"En este contexto, el Premio Sájarov tiene una importancia particular, al reafirmar la importancia de las instituciones judiciales independientes y de quienes trabajan para defender el derecho internacional", señaló en un comunicado.

La CPI abrió en 2002 como un tribunal de última instancia para procesar a altos dirigentes a los que considera responsables de crímenes que, según su tratado fundacional, "conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad". Tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión.

Las sanciones del gobierno de Trump cortaron el acceso del tribunal a servicios financieros con sede en Estados Unidos, empresas tecnológicas e incluso al uso de dólares estadounidenses. Establecieron un plazo de seis meses para que las empresas y las personas en Estados Unidos que tengan negocios con el tribunal reduzcan esas actividades.

El ganador es elegido por la presidenta del Parlamento Europeo y los principales legisladores de la UE entre los candidatos nominados por los diversos grupos políticos del parlamento. La asamblea afirma que el premio es "el mayor tributo que la Unión Europea rinde al trabajo en favor de los derechos humanos".

Otros nominados eran el líder opositor tanzano encarcelado Tundu Lissu, así como Taraneh y Romina Rahimi, gemelas detenidas en prisión por participar en manifestaciones contra el gobierno iraní.