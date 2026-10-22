Modalidad 40: nuevas restricciones y reclamos marcan el jueves

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Los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcaron este jueves una jornada de aclaraciones oficiales y cuestionamientos de especialistas: mientras el Gobierno federal defendió las restricciones como una medida contra irregularidades, representantes del sector contable advirtieron que limitar el salario de cotización requiere modificar la ley.

Las nuevas disposiciones afectan las solicitudes de incorporación presentadas a partir del 22 de octubre. El IMSS sostuvo que quienes ya estaban inscritos conservarán las condiciones y el salario base vigentes hasta concluir el periodo contratado, de acuerdo con la explicación de Eduardo Alcarás Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social.

Qué cambió

La actualización establece que las nuevas incorporaciones podrán realizarse con el último salario base de cotización registrado o hasta ese monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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También elimina la posibilidad de efectuar pagos retroactivos para las nuevas solicitudes: los derechos se generarán desde la fecha de inscripción. Además, las personas registradas como trabajadoras independientes en la Modalidad 10 no podrán contratar simultáneamente la Modalidad 40, explicó el funcionario.

El Instituto insistió en que el esquema no desaparece, aunque cambian las condiciones para quienes buscan ingresar.

La Modalidad 40 permite a quienes dejaron de cotizar mediante un patrón continuar realizando aportaciones por su cuenta. Para trabajadores del régimen de la Ley de 1973, el salario y las semanas cotizadas influyen en el cálculo de la pensión, por lo que las restricciones afectan las estrategias para elevar ese ingreso.

Sheinbaum defiende la regulación

Durante su conferencia de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió los ajustes y afirmó que derivaron de una revisión en la que se detectaron posibles esquemas de fraude.

La mandataria sostuvo que esas irregularidades implicaban un impacto de cientos de miles de millones de pesos para el Instituto y justificó la decisión de regular el mecanismo. latinus.us

Contadores cuestionan la vía legal

Por la tarde, Rodolfo Servín, vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), cuestionó que el IMSS pueda restringir mediante un acuerdo administrativo la inscripción con un salario superior al último registrado.

El especialista sostuvo que la Ley del Seguro Social reconoce esa posibilidad y que una limitación tendría que pasar por el Congreso. Consideró necesario combatir los abusos, pero insistió en que las medidas deben respetar los derechos previstos en la legislación.

Su señalamiento constituye una interpretación del especialista, no una resolución judicial que haya invalidado las disposiciones.

El acuerdo contempla seis meses para analizar los efectos técnicos y financieros del mecanismo. Al cierre de la jornada, las restricciones para nuevas incorporaciones seguían siendo el centro de la controversia, mientras el IMSS mantenía su explicación de que las condiciones de los inscritos previamente se respetarán durante el periodo contratado.