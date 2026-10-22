Corea del Sur intenta liberar tiburón arenero Bukangi en Busan

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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Una ciudad de Corea del Sur intentaba encontrar el jueves una nueva manera de liberar a un enorme tiburón arenero atrapado en un canal estrecho.

Trabajadores de la ciudad portuaria de Busan habían logrado pastorear al tiburón, apodado Bukangi, para sacarlo del canal el día anterior, tras semanas de prueba y error, pero el animal volvió a nadar hacia adentro pocas horas después.

Acciones de la autoridad

Ahora, las autoridades de Busan y el Ministerio de Océanos y Pesca del país están decididos a guiar a Bukangi de regreso a mar abierto, al señalar que es fundamental para la seguridad y la salud del tiburón.

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El inusual operativo de rescate del miércoles incluyó a decenas de trabajadores que maniobraron una plataforma flotante por el canal para empujar fuera a la hembra, de 3 metros (9,8 pies) de largo. Tras permanecer durante horas en aguas cercanas, el tiburón nadó por debajo de una red de barrera exterior instalada en la plataforma esa noche y volvió a entrar en la vía de agua.

Según las autoridades, Bukangi ahora está atrapada entre esa red y una segunda, ubicada a unos 50 metros (55 yardas) dentro de la boca del canal, mientras inspectores y rescatistas en el lugar debaten formas de guiarla hacia afuera y el tiburón da vueltas en el pequeño tramo de agua.

Lee Gwang-seok, funcionario del Ministerio de Océanos y Pesca, señaló que era poco probable que Bukangi lograra pasar más barreras y avanzar más hacia el interior del canal, dada la densidad de las redes y lo angosta que es la vía de agua en ese tramo, lo que deja poco espacio para que el tiburón se cuele.

Las autoridades indicaron que no había señales de que el tiburón se hubiera estado alimentando con regularidad durante su estancia de un mes en el canal, y que la caída de la temperatura del agua podría suponer riesgos adicionales para su salud.

Las autoridades locales de Busan no dijeron de inmediato cuándo se llevaría a cabo un nuevo intento de rescate de Bukangi.

Científicos marinos desconcertados

Bukangi, que comparte el nombre coreano del Puerto Norte de Busan —donde fue vista por primera vez a mediados de septiembre—, se convirtió en una gran atracción turística mientras daba vueltas lentamente por el canal, con sus aletas cortando la superficie del agua.

Funcionarios de Busan, que convirtieron a Bukangi en una mascota de la ciudad, afirman que el tiburón atrajo a más de 1,7 millones de visitantes al canal, y cientos de personas se alinearon a lo largo del canal el miércoles para observar el inusual operativo de rescate.

Los científicos marinos no tienen una respuesta clara sobre por qué el tiburón entró al canal ni por qué se ha quedado.

Su comportamiento podría tener que ver con que Busan es uno de los puertos más concurridos de Asia: lejos del bullicio, el canal estrecho podría parecer un espacio seguro, según Kim Hyun-woo, investigador principal del Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras de Corea del Sur.

El Puerto Norte es un importante centro de tráfico de contenedores y cruceros, lo que posiblemente genera un entorno intimidante para el tiburón. También es posible que el ruido de las embarcaciones, las luces brillantes y los campos eléctricos generados por instalaciones y equipos cercanos hayan interferido con los sentidos del tiburón, explicó Kim. Aunque las autoridades han subrayado la necesidad de sacar a Bukangi al mar con rapidez, Kim sostuvo que la paciencia será clave, dándole tiempo al tiburón para adaptarse a las aguas más allá del canal antes de aventurarse más lejos.

"El tiburón ha permanecido dentro del canal durante un periodo prolongado, así que no esperaba que se dirigiera directamente hacia mar abierto. Lo mejor sería darle alrededor de una semana para que se vaya por su cuenta", dijo Kim.

El tercer intento de liberar al tiburón tuvo éxito por unas horas

La operación del miércoles era el tercer intento de liberar a Bukangi, después de esfuerzos fallidos el 29 de septiembre y el 2 de octubre que incluyeron embarcaciones que rociaban chorros de agua y redes colocadas a lo ancho de la estrecha vía de agua.

Bukangi evitó las embarcaciones y nadó por encima de las redes. Los tiburones areneros pueden crecer hasta 4,2 metros (13,7 pies) de largo y vivir en aguas tropicales y templadas de todo el mundo, recorriendo largas distancias para encontrar aguas de entre 18 y 26 grados Celsius (64-79 grados Fahrenheit) mientras se alimentan de peces y calamares, según el instituto de Kim.

La especie se reproduce lentamente, lo que la hace vulnerable a disminuciones de población, y está catalogada como en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales.

Las temperaturas del agua en el área de Busan rondaban los 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit) la mañana del jueves, según datos oficiales.