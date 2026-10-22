Obras en Salvador Nava complican tráfico en horas pico

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La reducción de carriles por la construcción del puente elevado de Jacobo Payán Latuff ya genera congestionamientos en horas pico sobre Salvador Nava Martínez, en dirección al Distribuidor Juárez.

La circulación quedó limitada a dos carriles desde Camino Real a Guanajuato hasta Jacobo Payán Latuff, debido a los trabajos para construir la cuarta zapata del puente sobre el camellón que divide los carriles centrales, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.

A esta restricción se suma el cierre del ramal de incorporación a centrales después del puente Pemex. Los conductores que circulan por la lateral deben continuar hasta el siguiente acceso, ubicado a la altura de la Clínica 45 del IMSS.

De acuerdo con la dependencia, esta etapa de la obra tendrá una duración aproximada de 15 días, por lo que los ajustes a la circulación permanecerán durante ese periodo.

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La SSPC pidió anticipar los traslados y atender los señalamientos en la zona. El boletín no precisa tiempos estimados de demora ni establece rutas alternas.