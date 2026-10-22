Interapas disputa 584 mdp y revira a CEA

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Interapas rechazó 584.3 millones de pesos del adeudo de 880.6 millones que le reclama la Comisión Estatal del Agua (CEA) y pidió revisar también los recursos que, según el organismo operador, le corresponden por la venta de agua tratada a la termoeléctrica de Villa de Reyes.

El encargado de despacho de la Dirección General, Arturo Jaimes Núñez, sostuvo que Interapas reconoce 296.3 millones de pesos pendientes por saneamiento de aguas residuales, pero cuestiona el cobro adicional por operación y mantenimiento de la Planta Tenorio.

De acuerdo con el funcionario, la revisión jurídica del organismo no encontró un convenio o decreto que establezca esa obligación de pago a cargo de Interapas. Esa es la postura con la que respondió este jueves al reclamo difundido un día antes por la dependencia estatal.

El 21 de octubre, el titular de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, reportó un adeudo de 880 millones 650 mil 492.19 pesos, con corte a septiembre. Según su desglose, 584.3 millones corresponden a operación y mantenimiento de Tenorio entre 2021 y 2026, y 296.3 millones al saneamiento de aguas residuales desde 2018.

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Jaimes Núñez planteó que la revisión debe incluir las obligaciones de ambas partes. Afirmó que existen compromisos económicos derivados de la comercialización de agua tratada a la termoeléctrica y pidió aclarar qué recursos corresponden a Interapas.

El boletín del organismo no precisa cuánto reclama por ese concepto ni identifica el decreto y los artículos en los que sustenta su postura. Tampoco establece un calendario para cubrir los 296.3 millones que sí reconoce.

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El funcionario pidió a la CEA convocar a una mesa de trabajo, revisar los documentos y presentar alternativas de solución, en lugar de limitarse a señalamientos públicos.

La CEA cuestiona el cobro a usuarios

El reclamo estatal tiene antecedentes recientes. El 13 de octubre, la CEA exigió el pago de los 296.3 millones por saneamiento y cuestionó que Interapas mantenga ese concepto en los recibos de los usuarios sin liquidar las obligaciones que le atribuye.

En ese pronunciamiento, Martínez Sánchez también pidió al alcalde Enrique Galindo Ceballos, como presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, explicar las causas del pasivo y presentar una propuesta de pago con plazos concretos.

Por tanto, la respuesta de Interapas no desconoce todo el monto reclamado: admite el pendiente por saneamiento y disputa el correspondiente a operación y mantenimiento.

Agua para la termoeléctrica, parte del diferendo

La venta de agua tratada que Interapas pide revisar corresponde a un suministro que continúa operando. En otro comunicado publicado este 22 de octubre, la CEA informó que Tenorio envía 190 litros por segundo a la termoeléctrica de la CFE en Villa de Reyes, donde se utilizan para enfriamiento.

La dependencia reportó trabajos de calibración de los sistemas de medición para verificar los volúmenes entregados. Ese comunicado no detalla los ingresos por el suministro ni su distribución entre las instituciones.

El desacuerdo sobre las cuentas tampoco es nuevo. En febrero de 2024, Galindo planteó ajustar los adeudos entre ambas instituciones, mientras la CEA negó tener pagos pendientes con Interapas y reclamó entonces una deuda superior a 234 millones de pesos relacionada con Tenorio. pulsoslp.com.mx

En su respuesta de este jueves, Interapas reiteró su disposición a revisar documentos y negociar con el Gobierno del Estado, aunque no anunció un acuerdo para conciliar las cifras ni una fecha para iniciar las reuniones.