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Incendio en hogar para personas mayores en Mississippi: evacuación y daños

Un incendio destruyó gran parte de Brookdale Clinton, hogar para personas mayores con más de 100 residentes.

Por AP

Octubre 22, 2026 09:28 p.m.
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Incendio en hogar para personas mayores en Mississippi: evacuación y daños
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      CLINTON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Un incendio que arrasó el miércoles un hogar para personas mayores en Mississippi obligó a evacuar a los residentes y destruyó gran parte del edificio, que albergaba a más de 100 personas. No había víctimas confirmadas, pero las autoridades registraron el lugar hasta entrada la noche para contabilizar a todos.

      Incendio en hogar para personas mayores en Mississippi: evacuación y daños

      No había reportes inmediatos de heridos en Brookdale Clinton, donde muchos residentes tienen problemas de movilidad, y para la noche del miércoles el fuego estaba bajo control, informaron funcionarios.

      "La mayoría del edificio ya no existe", dijo Marlee Price-Cook, directora de comunicación de Clinton, que está unos 16 kilómetros (10 millas) al noroeste de Jackson.

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      Los residentes evacuados fueron trasladados en autobús a una iglesia, donde esperaba una multitud de personas que parecían ser familiares o allegados de los residentes.

      WLBT-TV mostró imágenes de un puñado de personas mayores sentadas al otro lado de la calle y observando cómo llamas de un naranja intenso y humo negro se elevaban hacia el cielo. Una de ellas estaba en una silla de ruedas y las otras tenían andadores u otras ayudas de movilidad. Una también tenía un perro pequeño. El techo del edificio estaba parcialmente derrumbado, mientras los bomberos rociaban el edificio.

      Acciones de la autoridad y apoyo a los afectados

      Price-Cook señaló que algunos residentes estaban con familiares o habían salido por el día antes del incendio.

      "En medio del caos, lo que están haciendo ahora es asegurarse de poder contabilizar a los residentes cuyos nombres no pudieron marcar", expresó.

      Brookdale estaba haciendo arreglos para que los desplazados fueran trasladados a algunas de las propiedades hermanas de la empresa, indicó.

      El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo en un comunicado en X que "Mississippi está orando por los residentes, los empleados y las familias afectadas por el terrible incendio en la residencia asistida Brookdale en Clinton. Esta es realmente una situación espantosa".

      Reeves indicó que el departamento de salud estatal y la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi, así como múltiples departamentos de bomberos, estaban ayudando con la respuesta y la búsqueda en el edificio.

      Un mensaje enviado a Brookdale Senior Living no recibió respuesta de inmediato la noche del miércoles. El sitio web de la organización señala que la instalación Brookdale Clinton incluye espacios de vida independiente, así como servicios de vida asistida y atención para la memoria.

      La ciudad pidió a la población que evitara el área inmediata para que los equipos de emergencia pudieran trabajar. Se investigará la causa del incendio.

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