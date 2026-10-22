Slender Man y Beetlejuice llegan a Fortnite por Halloween

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Fortnite suma personajes de terror y nuevas colaboraciones a su tienda durante octubre, como parte de Fortnitemares 2026, su evento de Halloween. Entre las incorporaciones figuran Nikki, de la película Obsession, Slender Man y Beetlejuice.

Epic Games anunció que la celebración incluye contenidos de franquicias como Five Nights at Freddy´s, A Nightmare on Elm Street, Beetlejuice y Obsession, con lanzamientos distribuidos a lo largo del mes.

Nikki abrió esta ronda de novedades el 21 de octubre. El personaje cuenta con una ficha en la tienda oficial del videojuego, donde los usuarios pueden consultar sus opciones cosméticas. Por su parte, Slender Man también tuvo una copa competitiva con recompensas relacionadas con el personaje.

Las fechas de los próximos lanzamientos

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El calendario difundido por el informante especializado HYPEX sitúa a Slender Man el 22 de octubre y a Beetlejuice y el Caballero FNCS el día 23. Para el 24 de octubre señala a Hamikuma, personaje de Halloween Horror Nights de Universal Studios Japan, además de Shadow y Knuckles, de la franquicia Sonic the Hedgehog.

La programación compartida contempla también a Enfermera Lenore para el 27 de octubre. Estas fechas corresponden al calendario del informante y deben distinguirse de los anuncios oficiales de Epic Games.

Los atuendos, conocidos como skins, permiten cambiar la apariencia del personaje. Su disponibilidad, precio en paVos y contenido de los paquetes deben consultarse directamente en la tienda del juego antes de adquirirlos.