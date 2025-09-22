Comercios de Pozos pagan agua y no tienen

Comerciantes de Villa de Pozos se quejaron de nueva cuenta por los problemas de abasto de agua para sus establecimientos y dijeron que, a pesar de la ausencia del líquido, los requerimientos de pago siguen llegando puntualmente.

Uno de ellos narró que hace más de dos años que no tiene agua corriente en su negocio, por lo que debe de abastecerse con tinas para los servicios de limpieza de cocina, trastes, superficies, etcétera, así como para tener agua disponible en los sanitarios.

Dijo que, en una ocasión, al no obtener agua potable a través de la red, se negó a pagar los recibos. Para su mala fortuna, personal de Interapas acudió a su establecimiento y canceló la salida de las descargas del drenaje, lo que, en su opinión, fue una medida de presión para obtener el pago de los adeudos.

Comentó que algunos otros comerciantes han tenido experiencias similares con el organismo operador, por lo que no han tenido más remedio que seguir pagando por un servicio que no reciben.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la posibilidad de que el Concejo Municipal de Villa de Pozos se deslinde de Interapas y administre por sí mismo las redes de agua potable y drenaje del municipio, el comerciante respondió con un dicho popular: “Yo, como Santo Tomás… Hasta no ver, no creer”.