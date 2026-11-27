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La Comisión del Agua del Congreso del Estado revisará los incrementos planteados por algunos organismos operadores de agua potable que, en determinados conceptos, alcanzaron hasta 600 por ciento, con el propósito de evitar aumentos desproporcionados en las cuotas que pagan los usuarios, informó la diputada local de Morena, Nancy Jeanine García.

La presidenta de la comisión explicó que las variaciones detectadas responden, en algunos casos, a cálculos acumulados por la falta de actualizaciones periódicas en las tarifas. Aclaró que estos porcentajes no representan necesariamente un incremento equivalente en el recibo de los consumidores, pues corresponden a conceptos específicos de los servicios de agua, drenaje y alcantarillado.

Indicó que uno de los criterios acordados para el análisis de las iniciativas tarifarias es tomar como referencia el 5.14 por ciento, correspondiente al índice nacional. Bajo este parámetro, se respetarán las propuestas de organismos que ya se encuentran en ese rango y de aquellos que solicitaron mantener sus cuotas sin cambios, mientras que los que plantearon incrementos superiores deberán revisar sus cálculos.

García señaló que también se busca que los organismos operadores contemplen estímulos para personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres solteras. Aunque aclaró que la comisión no puede imponer estas medidas, debido a que su aprobación corresponde a las juntas de gobierno de cada organismo, consideró necesario recomendar que se mantengan estos beneficios.

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Añadió que durante la revisión se ha solicitado a los directores justificar técnica, administrativa y jurídicamente sus propuestas, además de transparentar información sobre cartera vencida, recaudación y destino de los recursos.

La comisión permanecerá en sesión permanente y la próxima semana convocará a más titulares de organismos para continuar con el análisis de las tarifas.