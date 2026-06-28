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Comisiones aprueban lineamientos para otorgar estímulos fiscales

Solo falta que la propuesta sea considerada por el Cabildo para su total resolución

Por Rolando Morales

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Comisiones aprueban lineamientos para otorgar estímulos fiscales
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      Las comisiones conjuntas de Comercio y Hacienda del Ayuntamiento de San Luis Potosí, aprobaron los Lineamientos y Reglas de Operación para los Estímulos Fiscales Permanentes correspondientes al ejercicio 2026, propuesta que aún deberá ser sometida a consideración del Cabildo para su aprobación definitiva.

      La regidora Adriana Urbina Aguilar informó que el programa contempla descuentos de hasta el 50 por ciento en trámites de apertura y renovación de licencias de funcionamiento para personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, madres autónomas, juventudes emprendedoras y proyectos vinculados con economías circulares.

      Detalló que estos beneficios estarán vigentes durante todo 2026 y serán aplicables a trámites de apertura o renovación que cumplan con los requisitos y reglas de operación establecidas, aunque precisó que existirán algunas excepciones.

      La edil señaló que la iniciativa busca incentivar la apertura y regularización de negocios operados por personas en condiciones de vulnerabilidad, así como promover la incorporación a la formalidad de emprendimientos encabezados por jóvenes de entre 18 y 29 años.

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      Asimismo, destacó que la propuesta pretende reducir barreras regulatorias y disminuir los costos iniciales asociados al inicio de actividades comerciales, con el objetivo de fortalecer la actividad económica local y ampliar las oportunidades para sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a este tipo de trámites.

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