Comparten San Luis Potosí y Soledad manto freático

El director general del Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que actualmente existen 142 pozos activos en la zona metropolitana de San Luis Potosí, de los cuales alrededor de 30 se encuentran en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Durante su declaración, el titular del organismo explicó que estos pozos se ubican dentro de los límites municipales, pero debido a la cercanía entre zonas habitacionales de San Luis y Soledad, algunos de ellos operan de manera compartida, abasteciendo indistintamente a colonias de ambos municipios.

“Soledad tiene alrededor de 30 pozos, y por las colindancias de algunas zonas residenciales o habitacionales, algunos operan a favor de San Luis y otros a favor de Soledad. Eso es muy natural”, precisó Hernández Delgadillo.

En el contexto del análisis sobre la posible separación de Soledad del organismo metropolitano, Hernández Delgadillo destacó que el funcionamiento de los pozos no representa un conflicto técnico, pues todos extraen agua del mismo manto freático que abastece a la región.

“Es erróneo decir que los pozos se utilizan para otro lado; el manto corre por debajo de toda la zona metropolitana”, aclaró.

El director general de Interapas indicó que, en caso de concretarse la separación administrativa del sistema, no sería necesario modificar la infraestructura hidráulica, aunque sí se deberán establecer acuerdos de distribución justos y equitativos del recurso, conforme a la normatividad vigente.

“Tendríamos que llegar a un acuerdo de distribución justo, equitativo, dentro de la norma”, añadió.

Hernández Delgadillo reiteró que Interapas no se opondrá a las decisiones del Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, y que su prioridad será garantizar el abasto y manejo adecuado del agua en toda la zona metropolitana.