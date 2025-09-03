logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA "COLOR RUN"

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA "COLOR RUN"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comunidad LGBT+ desconoce a Andrés Costilla como vocero

La persona en cuestión se dio atribuciones de representación no autorizadas

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Comunidad LGBT+ desconoce a Andrés Costilla como vocero

Integrantes de la comunidad LGBT+ + de San Luis Potosí, emitieron un pronunciamiento luego de que se difundiera la participación de personas que, aseguraron, no cuentan con legitimidad ni representación para hablar en nombre del colectivo.

La aclaración surgió tras una reunión en la que se promovió el diálogo con las autoridades estatales, generando confusión sobre quiénes tienen capacidad de representación .

En el comunicado, las y los activistas, rechazaron de manera categórica a Andrés Costilla Castro , quien fue señalado como integrante de la coalición o del grupo que busca acercamientos con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo. La comunidad precisó que en ningún momento, se le otorgó representación institucional ni autorización para actuar en su nombre.

Además, señalaron que desde espacios partidistas , se ha intentado instrumentalizar sus demandas más sentidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Expulsión de Galindo, viciada de origen: TEE
Expulsión de Galindo, viciada de origen: TEE

Expulsión de Galindo, viciada de origen: TEE

SLP

Ana Paula Vázquez

El partido a nivel local debe reponer todo el proceso, señala Porras Guerrero

No permitirá el Congreso exceso en alzas
No permitirá el Congreso exceso en alzas

No permitirá el Congreso exceso en alzas

SLP

Samuel Moreno

Comienza la venta de productos patrios
Comienza la venta de productos patrios

Comienza la venta de productos patrios

SLP

Martín Rodríguez

Registra la capital, más de 2,600 casos de violencia familiar
Registra la capital, más de 2,600 casos de violencia familiar

Registra la capital, más de 2,600 casos de violencia familiar

SLP

Rolando Morales

La SSPC atiende entre 3 y 4 casos diarios de esta problemática social