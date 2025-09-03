Comunidad LGBT+ desconoce a Andrés Costilla como vocero

Integrantes de la comunidad LGBT+ + de San Luis Potosí, emitieron un pronunciamiento luego de que se difundiera la participación de personas que, aseguraron, no cuentan con legitimidad ni representación para hablar en nombre del colectivo.

La aclaración surgió tras una reunión en la que se promovió el diálogo con las autoridades estatales, generando confusión sobre quiénes tienen capacidad de representación .

En el comunicado, las y los activistas, rechazaron de manera categórica a Andrés Costilla Castro , quien fue señalado como integrante de la coalición o del grupo que busca acercamientos con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo. La comunidad precisó que en ningún momento, se le otorgó representación institucional ni autorización para actuar en su nombre.

Además, señalaron que desde espacios partidistas , se ha intentado instrumentalizar sus demandas más sentidas.

