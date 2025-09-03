logo pulso
Registra la capital, más de 2,600 casos de violencia familiar

La SSPC atiende entre 3 y 4 casos diarios de esta problemática social

Por Rolando Morales

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Registra la capital, más de 2,600 casos de violencia familiar

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, informó que de forma diaria se atienden un promedio de entre 3 o 4 casos de violencia familiar. 

“El tema de violencia familiar sigue siendo un tema de atención prioritario, si traemos un promedio de unas 3 o 4 denuncias por violencia familiar”, señaló el comisario municipal de la capital. 

Lamentó que no existe una cultura de denuncia al respecto de estos casos, pues destacó que solo se solicita la presencia policial en los domicilios de los agresores a fin de coadyuvar en estos casos y retirar a la parte afectada.

“Cuando llegamos y el agresor se encuentra en el domicilio, muchas de las veces lo que la parte afectada quiere, es nada más que se le retire del lugar, es un delito que es a petición de parte y nosotros lo que hacemos es hacer la presencia y resguardar a la violentada”. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a julio, la capital potosina, ha registrado un total de 2 mil 616 casos de violencia familiar, lo que representa una disminución del 4.4 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024. 

