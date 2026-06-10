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Comunidad LGTBQ+ se dice agraviada por el Gobernador

Precisan que sus comentarios pueden derivar en acciones jurídicas

Por Ana Paula Vázquez

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Comunidad LGTBQ+ se dice agraviada por el Gobernador
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      Los comentarios del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, sobre la población LGBTQ+ podrían derivar en acciones jurídicas a nivel nacional, advirtió la activista y defensora de derechos humanos Kenya Cuevas, quien acusó al mandatario de emitir expresiones discriminatorias y exigió respeto a los derechos de la diversidad sexual.

      Durante su visita a San Luis Potosí, la activista calificó las declaraciones del titular del Ejecutivo estatal. como un agravio para una comunidad que históricamente ha enfrentado discriminación, violencia y exclusión. "No somos sus títeres ni somos sus chistes", expresó, al señalar que las personas LGBTQ+ también son contribuyentes y, por lo tanto, merecen un trato digno por parte de las autoridades. Asimismo, advirtió que, de continuar este tipo de expresiones, podrían impulsarse acciones legales contra el gobernador. 

      Cuevas sostuvo que este tipo de discursos representan un retroceso en materia de derechos humanos y acusó a las autoridades de mantener posturas que perpetúan la exclusión de las poblaciones LGBTQ+. Aseguró que las organizaciones civiles continúan documentando casos de vulneración de derechos que contrastan con los discursos oficiales sobre inclusión, por lo que insistió en la necesidad de que los gobiernos atiendan las problemáticas estructurales que enfrenta esta población. "Así que, señor gobernador, se ponen las pilas para trabajar en conjunto con la sociedad civil y se pueda capacitar o vamos a empezar a tener acciones jurídicas legales en todo el país contra su persona", expresó. 

      La defensora también hizo un llamado a respetar el carácter laico del Estado y afirmó que las creencias religiosas o convicciones personales de los funcionarios no deben influir en el reconocimiento y garantía de derechos. Señaló que parte de la discriminación histórica contra la comunidad LGBTQ+ ha estado relacionada con prejuicios sustentados en usos, costumbres y visiones religiosas trasladadas al ámbito público.

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