Con el ferrocarril SLP ganará competitividad

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La puesta en marcha del proyecto ferroviario de pasajeros y carga impulsado por el Gobierno Federal representará una nueva oportunidad para fortalecer la competitividad de las empresas instaladas en San Luis Potosí y consolidar a la entidad como uno de los principales nodos logísticos del país, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdés.

El funcionario destacó que actualmente San Luis Potosí ya ocupa una posición estratégica dentro de la red ferroviaria nacional, al conectar con corredores industriales y comerciales que permiten movilizar mercancías hacia ambos litorales del país y facilitar exportaciones a mercados de Norteamérica, Europa y Asia.

Explicó que el proyecto de tren de pasajeros contempla la conexión de la Ciudad de México con Querétaro, el Bajío, San Luis Potosí y Monterrey, lo que permitirá mejorar la movilidad regional y generar nuevas oportunidades de inversión. Además, la entidad formará parte de dos tramos estratégicos de la futura red ferroviaria nacional: Querétaro-San Luis Potosí y San Luis Potosí-Saltillo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los tramos Querétaro-San Luis Potosí y San Luis Potosí-Saltillo forman parte de la segunda fase de expansión de la red de trenes de pasajeros del país, cuya ingeniería básica y planeación se desarrollan durante 2026.

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El proyecto Querétaro-San Luis Potosí contempla una inversión estimada superior a los 77 mil millones de pesos y un periodo de ejecución cercano a tres años, mientras que el tramo San Luis Potosí-Saltillo requerirá más de 109 mil millones de pesos y tendría una construcción estimada de cuatro años.

La federación ha informado que esta segunda etapa ferroviaria comenzará a desarrollarse a partir de este año, por lo que se prevé que los trabajos constructivos en los corredores que involucran a San Luis Potosí avancen gradualmente una vez concluidos los procesos técnicos y de liberación de derechos de vía. En este contexto, García Valdés subrayó que, independientemente de las nuevas inversiones, la entidad ya mantiene una ventaja competitiva consolidada gracias a su infraestructura ferroviaria y ubicación geográfica privilegiada dentro del sistema logístico nacional.