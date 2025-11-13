AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO
AMY SCHUMER DECIDIÓ EMPEZAR DESDE CERO EN INSTAGRAM Y BORRÓ TODAS SU FOTOS DEL PASADO, SU PRIMERA NUEVA PUBLICACIÓN MUESTRA SU NUEVO FÍSICO TRAS VARIOS AÑOS DE CAMBIOS QUE INCLUYERON UNA LIPOSUCCIÓN EN 2022, ENTRENAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ESPECIALES. LA COMEDIANTE, ACTRIZ, ESCRITORA, PRODUCTORA Y DIRECTORA ESTADOUNIDENSE DE 44 AÑOS CONFESÓ HACE UNOS DÍAS QUE LE GUSTA CÓMO SE VE, PERO SOBRE TODO LE GUSTA CÓMO SE SIENTE. EN SUS REDES HACE TIEMPO COMPARTIÓ: “LA VERGÜENZA Y LA CRÍTICA HACIA NUESTROS CUERPOS EN CONSTANTE CAMBIO ES ALGO CON LO QUE HE LIDIADO”.