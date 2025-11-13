logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO

AMY SCHUMER DECIDIÓ EMPEZAR DESDE CERO EN INSTAGRAM Y BORRÓ TODAS SU FOTOS DEL PASADO, SU PRIMERA NUEVA PUBLICACIÓN MUESTRA SU NUEVO FÍSICO TRAS VARIOS AÑOS DE CAMBIOS QUE INCLUYERON UNA LIPOSUCCIÓN EN 2022, ENTRENAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ESPECIALES. LA COMEDIANTE, ACTRIZ, ESCRITORA, PRODUCTORA Y DIRECTORA ESTADOUNIDENSE DE 44 AÑOS CONFESÓ HACE UNOS DÍAS QUE LE GUSTA CÓMO SE VE, PERO SOBRE TODO LE GUSTA CÓMO SE SIENTE. EN SUS REDES HACE TIEMPO COMPARTIÓ: “LA VERGÜENZA Y LA CRÍTICA HACIA NUESTROS CUERPOS EN CONSTANTE CAMBIO ES ALGO CON LO QUE HE LIDIADO”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO
AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO

AMY SCHUMER y DRÁSTICO CAMBIO FÍSICO

SLP

El Universal

MARÍA CH. SE VA A CASAR
MARÍA CH. SE VA A CASAR

MARÍA CH. SE VA A CASAR

SLP

El Universal

LINKIN PARK ANUNCIA PUESTO DE TORTAS EN CDMX
LINKIN PARK ANUNCIA PUESTO DE TORTAS EN CDMX

LINKIN PARK ANUNCIA PUESTO DE TORTAS EN CDMX

SLP

El Universal

NODAL Y ÁNGELA PREPARAN BODA RELIGIOSA
NODAL Y ÁNGELA PREPARAN BODA RELIGIOSA

NODAL Y ÁNGELA PREPARAN BODA RELIGIOSA

SLP

El Universal