Con necesidades “celebran” el Día del Bombero

Por Martín Rodríguez

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, llegó a celebración del Día del Bombero, con una necesidad de un mínimo de 18 nuevos elementos y estaciones que prestan servicio intermitente, entre las cuales trabaja un camión que data de 1987, para servicio rudo en la Zona Industrial, y el mantenimiento de unidades, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Los bomberos fueron festejados con una comida en el estacionamiento principal de la base operativa de la avenida Mariano Jiménez. Un grupo musical, una cazuelada y discursos de buenos deseos en una ceremonia previa a los reconocimientos por un curso de actualización, que les serán entregados el próximo día 30.

Explicó que precisamente por los problemas de recursos, los bomberos habían estado imposibilitados para negociar con margen de soltura mejores condiciones para los trabajadores y fue así como, uno de los acuerdos se refirió a disminuir los horarios, lo que ha generado la necesidad de contratar más elementos. 

Esa condición, derivó en el ajuste operativo que disminuyó las estaciones de trabajo, por ejemplo, en el caso de cuatro que permanecen en servicio constante, y cuatro que trabajan de manera itinerante. 

