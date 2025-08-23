Guadalajara rescata empate ante Xolos

En duelo de la jornada 6 del Apertura 2025, un Chivas en mala racha se plantó en el Estadio Caliente y sacó un punto in extremis de Tijuana con un marcador de 3-3 que lograron luego de estar perdiendo 3-0.

Apenas al minuto cinco del encuentro, la escuadra dirigida por Sebastián: el ‘Loco’ Abreu se puso al frente en el marcador, con un gol de juvenil Gilberto Mora, que, a sus tan solo dieciséis años de edad, ha causado sensación en todo el balompié nacional debido a su atrevimiento y gran técnica individual.

Para la segunda mitad, Xolos de Tijuana se adueñó por completo de los hilos del encuentro. Al minuto cincuenta y uno del partido, Frank Boya amplió la ventaja para los de la frontera, y al sesenta y cuatro, el juvenil Gilberto Mora logró el primer doblete en su corta trayectoria, poniendo a Xolos de Tijuana 3-0 arriba en el marcador.

El asunto parecía terminado. Las Chivas Rayadas del Guadalajara no encontraban la forma correcta de meterse de nueva cuenta en el partido, y, sin embargo, al minuto ochenta y cuatro, Efraín Álvarez acortó las distancias en el marcador, dejando a Chivas a un solo gol del anhelado empate.

Y justo cuando la escuadra fronteriza ya sentía en la bolsa los tres puntos, ya en el tiempo de compensación, Roberto Alvarado, que inició el encuentro en el banquillo por decisión táctica del estratega argentino: Gabriel Milito, logró el 3-3, desatando la locura entre los pocos aficionados de Chivas que acudieron a la cancha del estadio Caliente, para alentar al Rebaño Sagrado.