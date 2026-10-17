logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En SLP, 35% de municipios, sin tratadora de agua

Sin ellas, cuidado del líquido será solo discurso: Conagua

Por Rubén Pacheco

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
A
En SLP, 35% de municipios, sin tratadora de agua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Mientras los municipios no cuenten con plantas potabilizadoras y plantas tratadoras de aguas residuales (PTAR), las presas y cuerpos de agua presentarán contaminación, advirtió Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Conagua alerta contaminación agua San Luis Potosí

      Recordó que, de los 59 municipios de la entidad potosina, menos del 35 por ciento tiene en funcionamiento la infraestructura para el tratamiento del agua residual, porcentaje que evidencia la urgencia de que exista mayor compromiso de las autoridades de los municipios.

      El funcionario federal recalcó que, mientras no existan medidas de remediación y atención, solo queda en el discurso el cuidado del agua y la protección de los recursos naturales como las presas, lagos, ríos y otros puntos de agua.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Presas San José, El Peaje y El Realito sin contaminantes de alto riesgo

      Pese a lo anterior, afirmó que las presas San José, El Peaje y El Realito no presentan agentes contaminantes de alto riesgo para la población como Escherichia coli, derivado de los resultados obtenidos de monitoreos de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris).

      El entrevistado destacó la voluntad de las presidencias de Huehuetlán y Coxcatlán, cuyos gobiernos ya presentaron sus proyectos de plantas tratadoras.

      "Sabemos que existen contaminantes como el flúor y en algunos lugares donde hay presencia de arsénico y otros metales pesados. La Coepris, la Cofepris han estado muy atentos; la Conagua ha estado en todas las mesas, haciendo planes de contingencia", remató.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Soledad presenta sus actividades por el Día de Muertos
        Soledad presenta sus actividades por el Día de Muertos

        Soledad presenta sus actividades por el Día de Muertos

        SLP

        Flor Martínez

        Se espera una derrama económica importante para negocios locales

        Revoca TEESLP inscripción del PAZ en SLP
        Revoca TEESLP inscripción del PAZ en SLP

        Revoca TEESLP inscripción del PAZ en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El Ceepac tendrá que revisar nuevamente si cumple requisitos para mantener su registro

        Alerta CEPC por falsos inspectores en empresas y domicilios
        Alerta CEPC por falsos inspectores en empresas y domicilios

        Alerta CEPC por falsos inspectores en empresas y domicilios

        SLP

        Rubén Pacheco

        La titular Nadia Esmeralda Ochoa Limón recomienda verificar con el teléfono oficial ante dudas.

        Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas
        Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas

        Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Se entregan camiones cisterna para limpieza y mantenimiento, dijo Maribel López Sierra