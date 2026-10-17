En SLP, 35% de municipios, sin tratadora de agua

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Mientras los municipios no cuenten con plantas potabilizadoras y plantas tratadoras de aguas residuales (PTAR), las presas y cuerpos de agua presentarán contaminación, advirtió Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Conagua alerta contaminación agua San Luis Potosí

Recordó que, de los 59 municipios de la entidad potosina, menos del 35 por ciento tiene en funcionamiento la infraestructura para el tratamiento del agua residual, porcentaje que evidencia la urgencia de que exista mayor compromiso de las autoridades de los municipios.

El funcionario federal recalcó que, mientras no existan medidas de remediación y atención, solo queda en el discurso el cuidado del agua y la protección de los recursos naturales como las presas, lagos, ríos y otros puntos de agua.

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Presas San José, El Peaje y El Realito sin contaminantes de alto riesgo

Pese a lo anterior, afirmó que las presas San José, El Peaje y El Realito no presentan agentes contaminantes de alto riesgo para la población como Escherichia coli, derivado de los resultados obtenidos de monitoreos de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris).

El entrevistado destacó la voluntad de las presidencias de Huehuetlán y Coxcatlán, cuyos gobiernos ya presentaron sus proyectos de plantas tratadoras.

"Sabemos que existen contaminantes como el flúor y en algunos lugares donde hay presencia de arsénico y otros metales pesados. La Coepris, la Cofepris han estado muy atentos; la Conagua ha estado en todas las mesas, haciendo planes de contingencia", remató.